İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mut'ta sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde zabıta ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.


4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Mut Belediyesi zabıta ekipleri, "Sevgileriyle dünyamızı güzelleştiren can dostlarımıza, şefkat ve merhametle yaklaşalım, haklarını birlikte koruyalım" sloganıyla sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere mama ve su verdi.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Bu faaliyeti sadece bir gün değil devamlı yapacağız" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.