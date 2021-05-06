Mut'ta sokak köpekleri toplatılıyor

Mersin'in Mut ilçe merkezindeki sokak köpekleri, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine koruma altına alınmak üzere toplatılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Köpek Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen görevliler, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara sıkıntı yaşatan sokak köpeklerini toplayıp Köpek Toplama ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Vatandaşlara korkulu anlar yaşatan, iş yerleri önüne, kaldırımlara dahi çıkamaz hale gelen ilçe halkı, “Özellikle gündüz ve akşamları kaldırımlarda yürüyemez olduk. Yanlarından geçmeye kalkışsak saldırıyorlar. Köpekler çok büyük. Sokakları işgal eden köpeklerden dolayı şikayetimizi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yaptık. Onların da sokak köpeklerini toplayıp götürmeleri bizleri rahatlattı” dediler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, “Karaman ve Ermenek belediyelerinin ilçe sınırlarına başıboş köpek bırakmalarından bıktık. Sürülerle gelen köpekleri ayda 2 defa ilçemize gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Köpek Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından toplayıp koruma altına alınmak üzere götürüyorlar" dedi.