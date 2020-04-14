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Mut'ta sokaklar ve iş yerleri dezenfekte ediliyor

Mersin Mut ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında sokaklar ve iş yerleri ilaçlı suyla yıkanıp dezenfekte ediliyor.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçe genelinde korona virüsle mücadele konusunda tüm çalışmaları eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Virüsten korunmanın temizlikten geçtiğini ifade eden Başkan Şeker, "İlçemizi son derece temiz tutmaya çalışıyoruz. Tabi insanlarımız da bireysel hijyenlerine dikkat etmeliler ve uzmanların uyarılarına kulak vermeliler" dedi.


Çok gerekmedikçe vatandaşların evden dışarıya çıkmamalarını isteyen Başkan Şeker, bu sıkıntılı günlerin dayanışma içinde atlatılacağını söyledi.

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