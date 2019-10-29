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Mut'ta trafik kazası: 1 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Süleyman Kıvcı yönetimindeki 42 BTJ 70 plakalı otomobil, Mut-Karaman istikametine seyir halindeyken


Burunköy mevkisi, Dağpazarı Mahallesi tali yolundan kavşağa giren Bilal Babacan'ın kullandığı 33 VMT 65 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Muhsin Babacan yaralandı.


Ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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