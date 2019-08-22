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Mut'ta üreticiler kooperatif kuruyor

Mersin’in Mut ilçesinde, üreticilerin kooperatif için biraraya geldi.

Mersin'in Mut ilçesinde, üreticilerin kooperatif için biraraya geldi.


Mut Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenen “Mut Üreticileri Kooperatif İçin Buluşuyor” adlı etkinlikte konuşan


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mut'ta 691 bin dekar alanda tarımsal faaliyet yürütüldüğünü söyledi.


Tarımda en yüksek payın 281 bin dekarla zeytincilikte olduğunu kaydeden Bayır, "İlçemizde üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını daraltmak, sermaye ve teknolojik yenilikler için artık kooperatif zorunluluktur. İlçedeki 102 mahalleyi kapsayacak kooperatif ile ürünler daha iyi pazarlanacak" dedi.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, kurulacak kooperatifin takipçisi ve destekçisi olacaklarını söyledi.

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