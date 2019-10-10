Mut'ta "Yıllarımıza Yardım Eli Projesi" başlatıldı

Mersin'in Mut ilçesinde kaymakamlık tarafından ‘Yıllarımıza Yardım Eli Projesi' başlatıldı.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlıların evinde temizlik ve günlük ihtiyaçları karşılanıyor.

Kaymakam Muammer Köken, sorumluluk bilinciyle çalışmalar yaptıklarını söyledi. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlılara sahip çıktıklarını söyleyen Kaymakam Köken, "Mut ilçesinde yaşlı, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, kendi ev işlerini yapamaz durumda olan vatandaşlarımıza kol kanat gererek yardım etmek devlet olarak boynumuzun borcudur" dedi.