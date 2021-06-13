Mut'ta zeytin gen bahçesi kuruldu

Mersin'in Mut ilçesinde 1.5 hektarlık alanda zeytin gen bahçesi kuruldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi'nde 1.51 hektarlık alanda zeytin gen bahçesi kuruldu. Gen bahçesine 18 zeytin türünden toplam 136 adet tüplü zeytin fidanı dikildi. Fidan dikim etkinliğine Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, Mut Orman İşletme Müdürü Necati Kulak, Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Zeytin gen bahçesiyle, Türkiye genelinde önemli görülen yerel çeşitlerin ıslah ve korunması amaçlanıyor.