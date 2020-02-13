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Mut'ta “zoonoz” hastalıklara karşı kasaplara denetim

Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, zoonoz hastalıklarına karşı kasapları denetledi.

Mersin'in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, zoonoz hastalıklarına karşı kasapları denetledi.


Mut Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Işık, Belediye Başkanı Volkan Şeker'in talimatıyla denetim ekibi oluşturduklarını belirterek, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi ve zabıta ekiplerimiz, İlçede bulunan kasaplarda insan sağlığı açısında önem arz eden zoonoz hastalıklarının önlenmesi amacıyla kontrol ve denetimlerini sürdürüyoruz” dedi.


Denetimlerde her hangi bir zoonoz hastalık bulgusuna ranstlanmadığı belirtildi.

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