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Mut'taki bozulan cadde asfaltlanıyor

Mersin’in Mut ilçesinde bozuk olduğu için ulaşımın güçlükle sağlandığı Gazi İlkokulu Caddesi asfaltlanıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde bozuk olduğu için ulaşımın güçlükle sağlandığı Gazi İlkokulu Caddesi asfaltlanıyor.


Alt yapı çalışmalarının yapıldığı Merkez Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokakların yağışlar nedeniyle zarar gördüğünü ve araçların geçişini zorlaştırdığını belirten Pınarbaşı, Yazıalanı, Cumhuriyet ve Güllük mahalle muhtarları, mahallelerine ulaşımın sağlandığı Gazi İlkokulu Caddesi'nin asfaltlanmasını istedi. Mahalle sakinleri ve esnafın bu konudaki artan şikayetleri üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gazi İlkokulu Caddesi'nde havaların düzelmesiyle birlikte asfalt çalışmasına başladı.


Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürü Ferruh Baş, hava şartları nedeniyle Gazi İlkokulu Caddesi'nde bugün itibariyle asfalt çalışmasına başlandığını ve en kısa sürede bitireceklerini söyledi.

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