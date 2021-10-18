Mut'taki tarihi Taşhan'da klasik müzik konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde tarihi Taşhan'da vatandaşlara klasik müzik gecesi düzenlendi. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin sahne aldığı dinletide, vatandaşlar keyifli bir akşam yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde bulunan tarihi Taşhan'da düzenlediği etkinliklerle hem vatandaşlara sosyalleşme imkanı sunuluyor hem de üretici kadınlara kurdukları stantlarda satış yapma imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda, Taşhan'da vatandaşlara keyifli bir klasik müzik konseri düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencileri sahne aldı. Mut'taki her yaştan vatandaşlar Taşhan'ın tarihi ortamında klasik müzik dinletisinin keyfini çıkardı.

“Bu tarz etkinliklerle hem sosyal hayatı, hem de Taşhan'ı canlandırmak istiyoruz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, bu tür etkinliklere önem verdiklerini dile getirerek, “Çünkü üretici kadınlarımız da var. Onlara bir satış alanı oluşturduk. Tarihi mekanı canlandırmaya çalışıyoruz. Sosyal hayat ihtiyacı çok fazlaydı kadınlar arasında, onu oluşturmak için etkinliklere biraz yoğunluk verdik. Yıllardır kapalı olan bir mekan Taşhan, memleketimiz için bir değer. Bu tarz etkinliklerle de hem sosyal hayatı hem de Taşhan'ı canlandırmak istiyoruz” dedi.

Müzik dinletisinde Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin ücretsiz sahne aldıkları belirten Dokucu, “Çok keyifli bir gece oldu” diye konuştu.

“Bu gece farklı bir kültürü, farklı bir değeri Mut halkına yaşatmaya çalıştık”

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin Arslan da Taşhan'ın Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kendi kimliğini bulmaya başladığını söyledi. Taşhan'ın, Türkiye genelinde ses getirecek bir noktaya ulaşabilmesi için bu tür etkinliklere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Arslan, “Sanıyorum bundan sonra hem üretici kadınlarımız hem Mersin halkı Taşhan'ın sosyal aktivite aşamasında kültürel etkinliklerin devamında öncülük yapacaktır. Bu gece farklı bir kültürü, farklı bir değeri Mut halkına yaşatmaya çalıştık” dedi.

“Tarihi atmosferin vermiş olduğu doku inanılmaz”

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Betül Yarar ise tarihi bir mekanda sahne almanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirerek, vatandaşların kendilerini ilgiyle dinlediklerini söyledi. Yarar, “Bugün burada konservatuvar öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve öğrencilerimizle birlikte bir müzik dinletisi sunduk. İlk başta şan bölümü öğrencilerimiz yarım saatlik bir dinleti sundular. Ardından müzik bölümü öğretim üyelerimiz güzel bir dinleti yaptılar. En sonunda bir takım hafif müzik şarkılarıyla renklendirerek programı bitirdik. Bu tarihi atmosferin vermiş olduğu doku inanılmaz” şeklinde konuştu.

“Ruhumuzun gerçekten çok ihtiyacı vardı böyle bir etkinliğe”

Taşhan'daki üretici kadınlardan Serpil Cengiz, dinletiden büyük keyif aldığını belirterek, “İnanılmaz mutluyuz, o kadar iyi geldi ki. Ruhumuzun gerçekten çok ihtiyacı vardı böyle bir etkinliğe. Bu kadar kargaşa, bu kadar karmaşanın içerisinde böyle bir dinleti beni gerçekten çok mutlu etti” diye konuştu.