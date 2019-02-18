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Mut'tta şeftali ve erik ağaçları erken çiçek açtı

Mersin’in Mut ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı şeftali ve erik ağaçları erken çiçek açtı.

Mersin'in Mut ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı şeftali ve erik ağaçları erken çiçek açtı.


Havaların güneşli ve ılık geçmesi sebebiyle sıcaklığın 13 derecenin üzerine çıktığı ilçede, erik ve şeftali ağaçları çiçek açınca bahçeler rengarenk oldu.


Erik ve şeftali ağaçlarında çiçeklerin bol olmasına sevinen bahçe sahibi Tayfun Ceylan, "Aslında erik ve şeftali mart ayının 5 ile 10'u arasında çiçek açar. Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde bu şekilde devam ederse erik ve şeftali erken meyve verir. Kayısılarda bazı yerlerde çiçek açmış durumda. Bundan sonra soğuk ve don olmasa erken çiçek açan meyve ağaçlarının hasadı da erken olur. Ama soğuk da olursa meyve zarar görebilir" dedi.


Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, bazı bölgelerde kayısı ağaçlarının çiçek açtığını belirterek, çiftçilerin çiçek gözlerini korumaları, mantar ve monilya hastalığına karşı ilaçlama yapması gerektiğini söyledi.

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