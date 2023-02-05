Mut'un yayla mahallelerinde karla mücadele

Mersin'in Mut ilçesine bağlı yayla mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirlerini arttıran Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri gece gündüz mesai yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürü Ferruh Baş, "Belediye ekipleri olarak, kar küreme ve tuzlama işine yoğunluk verdik. Karla mücadele çalışmaları çerçevesinde öncelikli olarak 4 greyder, 2 kar küreme ve tuzlama aracı, 1 kepçe olmak üzere toplamda 36 personel ile ana yolları sürekli açık tutan ekipler, sık kullanılan güzergahlara tuzlama çalışmaları yapmakta olup, yolların kapanmamasını sağlamakta. Yol açma ve yoldan kalan araçları kurtarmak için mesai yapan ekipler, yeterli sayıda greyder, kar küreme aracı, tuz kamyonu ve temizlik aracı ile gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kalan araçlarda anında müdahale edilerek kurtarılıyor. Bu nedenle belediye olarak tedbirlerimizi arttırdık. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

İlçeye bağlı Güme Güldere yolu, Kozlar, Çivi, Ballı, Kavaközü hattı, Kurtuluş, Çatalharman, Hacıahmetlı, Narlı, Pamuklu, Dere ve Karacaoğlan mahalle yolları ile Yalnızcabağ, Çatakbağ, İlice, Tekeli, Bozdoğan ve Özlü yolları, Bağcağız, Hacıahmetli, Çınarlı, Narlı, Pamuklu, Dere hattında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirlerini arttıran Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.