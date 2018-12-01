Muz fiyatları üreticisini üzdü

Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 75'inin karşılandığı Mersin'in Anamur ilçesinde üreticiler, bu yıl fiyatların düşüklüğünden dert yanıyor.

Muz üretiminin çok fazla olduğu Anamur'da Eylül ayında başlayan muz hasadında sona yaklaşılırken, fiyatların hala düşük seyretmesi üreticisini üzdü. Geçtiğimiz yıl 3,5 ila 4 lira arasında değişen fiyatlar bu yıl 2,8 lira seviyelerine kadar indi.

Fiyatların düşüklüğünden dert yanan üreticiler bu yıl emeklerinin karşılığını alamadıklarını gibi girdi maliyetlerinin de artması nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

Üretici Önder Demir, bu yıl emeklerinin karşılığını alamadıklarını gibi, girdi maliyetlerinin de artması nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi. Demir, yaklaşık 30 yıldır muz üretimi yaptığını ve hiç bu kadar kötü bir sezon yaşamadıklarını belirterek, “Yaklaşık 30 yıldır muz üretimi ile uğraşıyorum. Hiçbir dönemde bu kadar kötü bir sezon yaşamadım. Geçen yıl muz fiyatları 3,5-4 lira iken bugün 2,80 ve 3 lira seviyelerine indi. Kimyevi gübre maliyetleri bu yıl yüzde 120 artış göstermesine rağmen muz fiyatlarının geçen yılki fiyatların bile altında kaldı. Bu resmen zarar anlamına geliyor. Patates ve soğan 5 lira, domates 7 liradan satılırken, muzun bu yılki fiyatları beklentilerin çok altında kalmış bulunuyor” dedi.

Tüketiciler, büyük kentlerde bu yıl fiyatların düşük seyretmesi sebebiyle ucuz muz yeme fırsatı yakaladı.