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Muz kolilerinin arasında 2 ton 300 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Mersin’de muz yüklü bir kamyonetin kasasında yapılan aramada, 2 ton 300 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Mersin'de muz yüklü bir kamyonetin kasasında yapılan aramada, 2 ton 300 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan İstanbul'a muz götüren bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada muz kolilerinin arasına gizlenmiş halde 2 ton 300 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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