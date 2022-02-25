Muz ve avokado hırsızları yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde muz ve avokado çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde bulunan seralardan 550 kilo muz ile 100 adet avokado hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ile olayı gerçekleştirenlerin S.K. ile E.D. olduğunu belirleyen ekipler, şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde suçlamaları kabul ederken, muz ve avokadoyu Bozyazı'da 4 bin 800 liraya sattıklarını ifade ettiler.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.