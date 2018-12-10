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MYD'de Rüştü Aydın yeniden başkan

Mersin Yazarlar Derneği’nin (MYD) 5.

Mersin Yazarlar Derneği'nin (MYD) 5. Olağan Kongresinde, Rüştü Aydın güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.


Kongrede konuşan Aydın, geçen 3 yıllık süre içersinde okuma ve yazmanın önemine değinerek yazarların eserlerinin tanıtımları, yazma ve okuma konusunda çalışmaların yapılması için etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Kitap fuarına katılarak yazarlara imza günleri yaptıklarını, yaylalarda geniş halk katılımı ile festivaller düzenlediklerini belirten Aydın, gelecek dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları da aktardı.


Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde Rüştü Aydın yeniden MYD başkanlığına seçilirken, Yaşar Yılmaz, Ali Kaplan, Şah İsmail Ateş, Mustafa Yaşar, Habibe Tuna ve Şadan Köse yönetim kurulunda yer alan isimler oldu.

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