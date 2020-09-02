Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) da yürütücü ortaklarından olduğu Mahir Eller Projesi kapsamında nitelikli ve belgeli iş gücünün artırılması adına gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavları devam ediyor. Çelik kaynakçısı ile sorumlu emlak danışmanlığı alanındaki eş zamanlı sınavlar, MTSO'da, Covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

MTSO'nun yürütücü ortaklarından olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonu ve TEPAV iş birliği ile yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında düzenlenen MYK sınavları devam ediyor. MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe, düzenli dezenfekte işlemleri ve koruyucu ekipmanlar sağlanarak gerçekleştirilen sınavlara, oda üyesi firma çalışanları ile bireysel başvuru sahipleri katıldı. Sınav takvimi, adayların uygulama becerilerinin ölçüleceği performans sınavları ile devam edecek.

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) MYK teorik sınavları, MTSO Belgelendirme kuruluşu ve proje ortağı Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarından (YBK), YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak, projenin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından TOBB MEYBEM koordinasyonunda ise Sorumlu Emlak Danışmanlığı (Seviye 5) alanındaki MYK teorik ve performans sınavları düzenlendi. Sınavlara, oda üyesi firma temsilcilerinden 20 aday katıldı.

Proje kapsamında ücretsiz belgelendirme faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.