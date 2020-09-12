Nakliye dolandırıcısı tutuklandı

Mersin'de 4 ayrı nakliye dolandırıcılık olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Şahısların ayrıca geçen hafta meydana gelen ve 1 kişinin tutuklandığı römork hırsızlığı olayına da yardım ettikleri ortaya çıktı.

Ediline bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 17. Cadde üzerinde 2 farklı sürücü kursuna ait römorkların çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada, olayın faillerinden T.İ. isimli şahıs Kayseri'de yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Olayda aranan H.H.A. ve C.A. isimli şahısları da yakalamak için çalışma yürüten ekipler, biri kadın 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahısların yapılan incelemesinde çeşitli illerde 4 ayrı olayda 202 bin liralık temizlik ve beyaz kağıt nakliyesi dolandırıcılığı yaptıkları da tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.H.A. isimli şahıs tutuklanırken, C.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahısların boş çekiciyle gelip, römorklarla geri dönme anları da şehir polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mersin Stadyumu'nun oradaki şehir polis kameralarına takılan şüpheliler, olayları akşam saatlerinde yaptığı görüldü.