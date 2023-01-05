Nakliyeciler limanın kapasite artırım projesini destekliyor

Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt, liman ve lojistik kenti olan Mersin'de, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin (MIP) yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini belirterek, özellikle kapasite artırım projesinin sektöre ve kente sağlayacağı avantajların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bozkurt, bir grup sektör temsilciyle birlikte Mersin Limanını ziyaret ederek MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ile bir araya geldi. Kapılar ve kapasite artırım projesi hakkında bilgilendirme yapılan ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Bozkurt, liman girişlerinde yaşanan sıkışıklığa çözüm getirecek kapılar projesinin iş verimi açısından önemine değinerek, projenin hızlı ilerleyişinin sektör ve kent için önemli olduğunu ifade etti.

MIP'nin şeffaf, çözüm odaklı ve misafirperver yaklaşımının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Bozkurt, "Liman kullanıcıları olarak talep ve çözüm önerilerimizi aktardık. Liman kapıları ve depolarda yaşanan araç kuyrukları hakkında sorunlarımızı dile getirdik ve çözüme yönelik işbirliği konusunda hemfikir kaldık. Yükleme boşaltma ilemleri sırasında oluşan tır kuyruklarının büyük sıkıntılar oluşturabileceğine dair endişelerimizi paylaştık. Başta MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ve toplantıda bulunan tüm yöneticilerin pozitif yaklaşımları için teşekkür etmek isterim. Kapılar projesi sayesinde sorunlarımız büyük oranda çözülmüş olacaktır" dedi.

"Bilgi kirliliği ile kentin gelişiminin önüne geçilmeye çalışılıyor"

Liman ve lojistik kenti olan Mersin için MIP'in yatırımlarını desteklediklerini ifade eden Bozkurt, özellikle kapasite artırımı projesinin sektöre ve kente sağlayacağı avantajların göz ardı edilmemesi gerektiğine değindi. Denizden yapılan römorkör turunda proje alanını da görme fırsatı bulduklarını, kamuoyunda bahsedilenin aksine projenin Atatürk Parkı ile hiçbir fiziki temasının olmadığını belirten Bozkurt, bu tür bilgi kirlilikleri ile kentin gelişmesinin ve geleceğinin önüne geçildiğini söyledi. MIP'in projeye bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, “Sektör temsilcileri olarak kentin ve sektörümüzün gelişmesini önemsiyoruz. Günümüz koşullarında 375 milyon dolarlık bir yatırımın Mersin'e gelmesi, gerek ekonomik açıdan gerekse istihdam açısından oldukça kıymetli. Limanın işletme hakkı gereğince sınırları bellidir. Bu sınırlar dahilinde yapılacak yatırımlar kente katma değer sağlar. MIP'e bu konuda destek verilmesi gerekir. Nakliyeciler Derneği ve MTSO Meslek Komiteleri olarak projenin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.