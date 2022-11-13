'si düzenlenen ‘Mersin Uluslararası Narenciye Festivali' renkli görüntülere sahne oluyor.

Mersin'in yanı sıra çevre illerden insanların da yoğun katılım gösterdiği festivalde, Büyükşehir Belediyesinin ve destek verdiği üreticilerin stantları büyük ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi standına gelen çocuklara belediye çalışanları tarafından narenciye aromalı kurabiye ikram edilirken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ise vatandaşlara 1000 adet limon fidesi ile 5 bin paket limon dağıtıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Büyükşehir Belediyesinin festival standını ziyaret ederek, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger'den bilgi aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin alan kurulumundan, satış yapmak isteyen üretici kadınların stantlarına kadar birçok noktada yer aldığına dikkat çeken Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, halkın, göstermiş olduğu ilgi ile bu tür organizasyonlara ciddi anlamda ev sahipliği yaptığını söyledi.

“Bu etkinlikleri düzenlemeye ve destek olmaya devam edeceğiz”

Bu tür festivallerin şehirler açısından çok büyük önemi olduğunu belirten Gökayaz, birçok etkinliğin bir arada yer aldığı bu organizasyonların, vatandaşların pandemide biriktirdikleri olumsuz enerjiyi olumluya çevirme noktasında da etkili olduğunu ifade etti. Geçen hafta 1. Uluslararası Tarsus Festivali'ni de gerçekleştirdiklerini kaydeden Gökayaz, “Vatandaşlarımızın bir araya gelmesi açısından, bu festivaller inanılmaz bir fırsat sunuyor. Biz de bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu tür etkinlikleri düzenlemeye ve destek olmaya devam edeceğini rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

“Bu stantlar sayesinde daha geniş kitlelere ulaşıyoruz”

Festivalde Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Üretici Kadın Standı'nda satış yapan Deniz Sümer, bu tür etkinliklere katılımlarının sağlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Büyükşehir Belediyesinin bizi düşünüp böyle bir stant açmasından çok memnunuz. Çünkü biz evde üreten kadınlar, stantlar sayesinde daha geniş kitlelere hitap ediyor ve ulaşıyoruz. Geçimimi buradan sağlıyorum. Çok güzel iş kapısı olarak düşünüyorum" diye konuştu.

“Yöresel ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz”

Ürettiği portakallı cezerye ile festivale gelenlerden büyük beğeni toplayan Efekan Akça isimli esnaf ise “Festivalden çok memnunum. Aynı zamanda cezeryemizi tanıtmamız için çok güzel bir fırsat oldu. Buraya özel, portakaldan cezerye yaptık ve talep çok yoğundu. Belediyemiz, insanlara yöresel ürünlerimizi tanıtma fırsatı sunuyor. Piyasa koşulları zaten ortada. Bize maddi açıdan da çok büyük destek oldular, markamızın büyümesi için çok faydalı oldu” şeklinde konuştu.