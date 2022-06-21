Narenciye sezon ihracatı 940 milyon doları aştı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, 2021-2022 yılı narenciye sezonunda Türkiye'nin ihracat gelirinin 940 milyon doları aştığını açıkladı.

Başkan Gürüz, geçen yıl 20 Ağustos'tan itibaren başlayan narenciye sezonunda 2,2 milyon ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren sektörün en fazla Rusya, Irak ve Ukrayna'ya ihracat gerçekleştirdiğini, dış satım hacminde en güçlü performansı Hırvatistan, Beyaz Rusya ve Kazakistan pazarlarında yakaladığını belirtti.

Narenciye sezonunda en fazla mandalina ihraç ettik Anavatanı Çin ve Hindistan olan narenciye üretiminde Türkiye'nin son 30 yılda büyük gelişim göstererek ağaç sayısında 47 milyonu aştığını, rekoltede 5,4 milyon tona ulaştığını kaydeden Başkan Gürüz, “Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2021 yılında ülkemizde 5 milyon 363 bin ton narenciye üretimi gerçekleştirildi. Bu rekoltenin 1 milyon 819 bin tonu mandalina, 1 milyon 742 bin tonu portakal, 1 milyon 550 bin tonu limon ve 249 bin tonu greyfurttan oluştu. 20 Ağustos 2021 tarihinde başlayan narenciye ihracat sezonunda, Mayıs ayı sonu itibarıyla Türk yaş meyve sebze ihracatçıları, dış pazarlarda 2 milyon 202 bin ton ürüne değer kazandırdı. 9,5 ay devam eden sezonda narenciye ürün grubunda toplam ihracat tutarımız 940 milyon 596 bin dolar oldu. Mandalina ihracatından 480 milyon dolar, limondan 280 milyon dolar, portakaldan 113 milyon dolar ve greyfurttan 67 milyon dolar döviz geliri sağladık” dedi.

Doğu Akdeniz'in üretimdeki üstünlüğü ihracata yansıyor

Narenciye üretiminde ve ihracatında küresel oyuncu rolüne sahip olan Türkiye'de iklim avantajları ve verimli topraklarıyla Doğu Akdeniz bölgesinin tartışmasız üstünlüğe sahip konumda bulunduğunu vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, “Ülkemiz genelinde narenciye üretiminin yüzde 73'ünü bereketli topraklara sahip Adana, Hatay ve Mersin illerimiz gerçekleştiriyor. Çukurova'nın narenciye üretimindeki bu üstünlüğü ihracat raporlarına da yansıyor. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak narenciye ihracatındaki payımız yüzde 75 düzeyinde gerçekleşiyor.” diye konuştu.

Narenciye ihracatının yüzde 45'i Rusya'ya

Narenciye sezon ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz, bu ürün grubunda ana pazarların Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinden oluştuğunu belirtti. Bağımsız Devletler Topluluğu'nun yüzde 61 pay ile en büyük pazar olduğunu ifade eden Başkan Gürüz, şunları söyledi:

“2021-2022 yılı narenciye sezonunda en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında yüzde 45 pay ile Rusya yer aldı. 9,5 aylık süreçte Rusya'ya 419,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yüzde 45 paya sahip bu ülkeyi, yüzde 11 pay ve 108 milyon dolar değer ile Irak 2'nci, yüzde 11 pay ve 101,8 milyon dolar değer ile Ukrayna 3'üncü sırada takip etti. Sezon boyunca ihracat hacminde en güçlü artışları yaptığımız ülkeleri değerlendirdiğimizde Hırvatistan, Beyaz Rusya ve Kazakistan öne çıktı. Hırvatistan'a yüzde 88 artışla 8,9 milyon dolarlık, Beyaz Rusya'ya yüzde 59 artışla 15,8 milyon dolarlık, Kazakistan'a yüzde 57 artışla 6,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Azerbaycan-Nahçıvan, Polonya, Suriye ve Bosna Hersek pazarlarında da anlamlı artışlar sağladık.”

“İstişare kültürüyle sektörün güçlenmesi için çalışıyoruz”

Sektörün sorunlarını tüm kesimlerle bir araya gelerek istişare içinde çözmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Gürüz, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz ayın sonunda narenciye kesim işçileri ile bir araya gelerek sorunlarını masaya yatırdık ve birlikte nasıl çözümler bulabileceğimizi değerlendirdik. Yine aynı dönemde yaş meyve sebze ihracat işlemlerinde görevli olan İl Tarım Müdürlüğü, Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığımızın Bölge Müdürlüğü personelleri ve ihracatçı firmalarımızı bir araya getirerek sorunların çözümüne yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirerek, kamu kurumlarıyla ihracatçı firmalarımız arasındaki uyumlaştırmanın güçlendirilmesi adına istişarelerde bulunduk.”

Mayıs ayında yaş meyve sebze ihracatının yarısı Akdeniz'den

Türkiye'nin mayıs ayı yaş meyve sebze ihracatına da değinen Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, söz konusu ayda 190,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkan Gürüz, “Mayıs ayında 314 bin ton ürünü dış pazarlarda değerlendiren sektörümüz en fazla domates, şeftali ve limon ihraç etti. Domateste 26,7 milyon dolar, şeftalide 25,5 milyon dolar, limonda 24,7 milyon değere ulaştık. Aynı ayda en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler arasında 80,4 milyon dolar değer ile Rusya birinci, 18,1 milyon dolar değer ile Ukrayna ikinci, 18 milyon dolar değer ile Romanya üçüncü sırada yer aldı. Mayıs ayında Birlik olarak yüzde 29 artışla 94,5 milyon dolara imza attık. Ülke geneli sektör ihracatındaki payımız yüzde 50 düzeyinde gerçekleşti” dedi.

Başkan Gürüz, 2021 yılı Ocak-Mayıs ayı Türkiye geneli sektör ihracatının 1,16 milyar dolar, bölge ihracatının 540,7 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.