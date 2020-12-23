İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narenciye ve nar hırsızı suçüstü yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, otomobiliyle portakal ve nar çalan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Mersin'de jandarma ekipleri, otomobiliyle portakal ve nar çalan bir kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat döneminde olan meyve bahçelerinde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik devriyeleri sıklaştırdı. Bu kapsamda Iğdır Mahallesi'nde aşırı yüklü bir şekilde seyreden bir otomobilden şüphelenen ekipler, bir müddet takip ettikten sonra aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada çuvallar içerisinde 800 kilo portakal ile 50 kilogram nar bulundu. Otomobil sürücüsü, portakal topladığı bahçenin kendisine ait olduğunu ispat edemezken, meyveleri başkasına ait birinin bahçeden çaldığını itiraf etti.


Şahıs gözaltına alınarak, jandarmaya götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.