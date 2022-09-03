İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nasrullah Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Canlı yayında kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ’Borsa Kralı’ lakaplı iş adamı Nasrullah Ayan (64), memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Canlı yayında kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 'Borsa Kralı' lakaplı iş adamı Nasrullah Ayan (64), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.


Özel bir kanalda katıldığı programda canlı yayın sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Ayan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayan için bugün Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iş adamları ve Ayan'ın yakınları katıldı.


Cami imamı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.