NATO Daimi Deniz Görev Grubu gemi komutanlarından Vali Su'ya ziyaret

NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Mersin Limanı'na demirleyen askeri gemi komutanları, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu gemi komutanları SNMG-2 Grup Komutanı Amiral Josee Kurtz, HMSC HLIFAX Gemi Komutanı Kumandan Scott E.Nelson, AOR PATİNO Gemi Komutanı Komutan Raphael Delgado Carpenter, SNMG-2 Grup Kurmay Başkanı Komutan Juan Ignacio Alonso Nunez ve TCG Giresun Gemi Komutanı Murat Aktaş, Vali Su ile bir araya geldi.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'nin de eşlik ettiği ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Su, NATO faaliyetlerinin önemine işaret ederek, yaptıkları ziyaretten dolayı askeri gemi komutanlarına teşekkür etti.