Nefise'siz ilk ders, hayali öğretmen olmakmış

Mersin'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Nefise Buruk'un okulunda ilk ders hüzünlü başladı. Çocuk gelişimi okuyan Nefise'nin öğretmen olma hayali kurduğu öğrenilirken, sınıfında masasına resmi ile çiçekler bırakıldı. Ayrıca, Nefise'nin ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü A.Y.'nin adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi sağlık meslek lisesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nefise Buruk'a yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada A.Y. idaresindeki 33 VNZ 60 plakalı kamyonet çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kız, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dün ise genç kızın cenazesi Küstülü Mahallesi'nde gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

Kamyonet sürücüsü A.Y.'nin adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Hayali öğretmen olmak

Öte yandan dün cenaze töreni nedeniyle ders işlenmeyen Nefise'nin eğitim gördüğü çocuk gelişim sınıfı da ders başı yaptı. Öğretmenler ve öğrenciler Nefise'nin masasına resmini koyup, çiçek ve notlar bıraktı. Tüm okulun hüzünlü olduğu olay ile ilgili Nefise'nin sınıf arkadaşları da özellikle herkesin trafik kurallarına riayet etmesini istedi.

Sınıf olarak çok üzgün olduklarını, aralarından bir arkadaşlarının erken ayrıldığını belirten öğrencilerden Eylül Başkaya, ”Nefise'nin çok hayalleri vardı. En başta iyi bir anne olmak istiyordu. Üniversiteyi kazanıp iyi bir yerlere gelmek ve iyi bir çocuk gelişimi öğretmeni olmak istiyordu. Çocukları çok seviyordu. Aramızdan çok erken ayrıldı hepimiz çok üzgünüz” dedi.

Yaya, üst ve alt geçitleri kullanarak dikkat ettiklerine değinen Başkaya, sürücülerden de ayni hassasiyeti istediklerini kaydetti.

"Sınıf onunla mutluydu"

Olandan okul olarak çok fazla etkilendiklerini aktaran öğrencilerden Şerife Eriş ise “Bu olaydan her kes tüm Türkiye ders çıkarmalı. Şoförler, yayalar herkes trafik kurallarına uymalı” diye konuştu.

Nefise'nin çok iyi bir arkadaş olduğuna da dikkat çeken Eriş, “Olay günü çok güldük eğlendik. Bütün sınıf onunla mutluydu. Herkesle arası çok iyiydi, öğretmenlerimiz de çok severdi” ifadelerini kullandı.

İlk derse giren çocuk gelişim uzmanı Zeynep Dere de yaşanan acı olay nedeniyle üzüntülerini belirtirken, ağlamamak için kendini zor tuttu.