Nektarin ağaçları çiçek açtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde son günlerde sıcaklığın artmasıyla meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.

İlçeye bağlı Köselerli Mahallesi'nde denize bir buçuk kilometre mesafede 0 rakımda erken nektarinler çiçek açtı. Hava sıcaklığının da 15 derecelerde seyretmesiyle nektarinlerin açık alanda çiçek açması baharı hatırlatırken, nektarin ağaçları toz pembe görüntüsü ile görenleri mest etti.

Nektarin üretimi yapan Mustafa Akgül, verimli bir sezon beklediklerini söyledi. Akgül, “Bu yılın verimli olması havaların ısı dengesi ile gitmesiyle alakalı. Havaların ısınması nedeniyle açık alan nektarin ağaçları çiçeklerini açmaya başladı. Son günlerde havaların ısınmaya başlaması ile bahçelerimiz bu durumdan istifade etti. Nektarin ağaçlarımız çiçek açtı. İnşallah çok güzel bir hasadımız olacak. Nektarin ağaçlarımızın çiçekleri doğal tozlaşma ile ilaca ihtiyaç duymadan olarak yetişecek" diye konuştu.

Nektarin ağaçlarının çiçek açmasıyla tam bir ilkbahar havası yaşandığını belirten Akgül, Mart sonu itibariyle meyvelerin de olgunlaşmaya başlayacağını belirterek, “Bütün üreticilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.