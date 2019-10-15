Neptün Soyer ve Meral Seçer, kooperatifleşme için el ele verdi

Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'in daveti üzerine geldiği Mersin'de, Tarsus'taki Dedeler Zeytin Yaprak Salamura Tesisini gezdi. Soyer, Seçer ile kooperatifçilik deneyimlerini de paylaştı.

İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Kalkınma Amaçlı Kooperatifler Birliği (İzmir Köy-Koop) Başkanı Neptün Soyer, Meral Seçer'in daveti üzerine 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katılmak için Mersin'e geldi. Kooperatifleşme konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Soyer, etkinlik öncesinde Meral Seçer'le birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ortak olunan Tarsus Dedeler Zeytin Yaprak Salamura Tesisini ziyaret etti.

Tesisi birlikte gezen Seçer ve Soyer, çalışan kadınlarla sohbet etti, zeytinlerin ve yaprakların hem üretiminin hem de pazarlamasının yapıldığı tesisteki ürünlerin tüketiciye ulaşma sürecini dinledi.

“Kooperatifleşme konusunda detaylı görüşmeler yapacağız”

Özellikle kadınların üretime katılması, kooperatifleşmenin yaygınlaşması için önemli çalışmalar yürüten Meral Seçer, tesis ve kooperatif hakkında Soyer'e bilgi verdi. Seçer, kendi kurdukları Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi hakkında da Neptün Soyer'i bilgilendirdi.

Gezi sonrası değerlendirme yapan Seçer, “Baştan beri Neptün Hanımla kooperatifçilik konusunda görüşmeler yapıyorduk. Kendisi kadın kooperatifleri hakkında bizlere önder oluyor. Biz de Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğimiz için kendisini Mersin'e davet ettik. Kooperatifi yerinde gördü. Biz de kadınlar olarak Mersin'de bir kooperatif daha kurduk. Onunla ilgili de detaylı görüşmeler yapacağız. Kendisine, kadınlarımıza ve ülkemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi, kooperatifleşme adına büyük adım attı”

Soyer ise tesisle ilgili düşüncelerini aktararak, “Tesisten çok etkilendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatifleşme ile ilgili ilk 6 ay içinde attığı çok büyük bir adım. Meral Hanımla kooperatifleşme konusu üzerine sıkça konuşuyoruz. Bugün gelip bunları somut bir şekilde görmekten çok mutlu oldum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatifleşme noktasında üreticiye olan desteğine halkın sahip çıkması gerekiyor. Böyle bir tarımsal kalkınma kooperatifi içi el ele verilmiş. İnşallah bu birliktelik daha da büyüyüp istihdamı arttıracaktır” diye konuştu.

“Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin artmasını temenni ediyoruz”

Meral Seçer ile kooperatifleşme konusu için sık sık bir araya geldiklerini ve önemli fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Soyer, “Meral Hanım da kooperatif kurma konusunda oldukça gayretli. Biz Meral Hanımla eşlerimizin durumundan dolayı bir araya geldik ama eşlerimizden çok daha fazla bir araya geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, siyasetle uğraşan kişilerin eşlerinin de bu memlekete bir sorumluluğu ve borcu var. Çünkü biz de oy kullanıyoruz ve aynı yerel yönetime inanıyoruz, destek oluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için kadınla erkeğin bir arada olduğu bu şekildeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin artmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.