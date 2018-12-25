Neşet Ertaş türküleri ile Mersin'de anıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Niğde İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ‘Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi' düzenlendi.

UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Neşet Ertaş, Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesine coşkulu ve heyecanlı bir kalabalığın bir araya gelerek büyük ozan Neşet Ertaş'ı yad etmesinin, çok güzel ve onur verici olduğunu söyledi.

Mersin'de birçok hemşehri derneği bulunduğundan söz eden Kocamaz, “Bu derneklerin üstlendiği görev, bölge kültürünü yaşatmak, kültüre sahip çıkmak ve hemşehricilik bilincini geliştirmek, gönülleri buluşturmak. Tabi zaman zaman bu hemşehri dernekleri ile ilgili çeşitli yorumlar da yapılabiliyor ama insanlar kendi doğduğu yerden kopup, doyacağı bir yere göç etmişse burada mutlaka sıla hasretini giderebilmek için zaman zaman bir araya gelmeleri ve kültürlerini kendilerinden sonraki nesillere, özellikle genç nesillere aşılamaları çok önemli” dedi.

“Neşet Ertaş, Türk halk edebiyatına mührünü vurmuş değerli bir ozanımız"

Hemşehri derneklerinin ülkede birlik ve beraberliğin tahsisinde önemli rol oynadığını kaydeden Kocamaz, "Bu tür faaliyetlerle hemşehri dernekleri ülkedeki birlik ve beraberliğe katkı koyuyorlar ve kültürlerine sahip çıkıyorlar. Bugün burada olduğu gibi gerçekten Türk halk edebiyatına mührünü vurmuş değerli bir ozanımız etrafında da hepimizi birleştiriyorlar. Ben öyle inanıyorum ki, bugün rahmetli Neşet Ertaş'ın ruhu burada ve aramızda dolaşıyor. Bu tür halk ozanları aslında ülkenin birleşmesi, kaynaşması için ve kültürünün gelecek nesillere aktarılması için hayatlarında çok büyük roller üstlendiler. Belki toprağın altındalar ama halen o rolleri devam ediyor. Rahmetli Neşet Ertaş'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Gecede Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Türkiye'ye mal olmuş sanatçı Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türküleri seslendirildi.

Etkinliğe Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, Niğde İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Baha Altınkaya ve vatandaşlar katıldı.