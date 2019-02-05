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Nickelodeon Gaming Zone ile tatik keyfi sona erdi

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, yarıyıl tatilinin ikinci haftasında çocukları Nickelodeon Gaming Zone’la buluşturdu.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, yarıyıl tatilinin ikinci haftasında çocukları Nickelodeon Gaming Zone'la buluşturdu.


Forum Mersin, Buz Devri'yle başlattığı tatil eğlencesini, tatilin ikinci haftasında Nickelodeon Gaming Zone'un çok sevilen renkli karakterleriyle taçlandırdı.


Sünger Bob, Shimmer & Shine, Blaze & The Monster Machines ve Kaşif Dora, Forum Mersin'de çocuklarla buluştu. Etkinlik boyunca her gün 13.00-18.00 saatleri arasında Forum Mersin'de kurulan Nickelodeon Gaming Zone alanına gelen minikler, ünlü karakterlerle buluşmanın yanı sıra dijital oyunlar oynadı ve atölyelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

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