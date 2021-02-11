Nida Beyoğlu Arslan: “Hammaddede yaşanan zam artışı üretimi engelliyor”

5 ay içerisinde hammaddede yaşanan zam artışları nedeniyle güçlük çekiyor. BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, hammaddede yaşanan zam artışlarının üretim artışının önünde büyük bir engel olduğunu belirterek, düzenlemeye gidilmesini istedi.

Bant sektörü temsilcileri hammaddede yaşanan zam artışları nedeniyle zor durumda olduklarını altını çizdi. Konu ile ilgili açıklama yapan BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, hammaddede yaşanan zam artışlarının kimyasal ve film gruplarına olumsuz etki ettiğini belirterek, "Son 1,5 ay içerisinde hammaddede yaşanan zam artışı nedeniyle 2 fiyat geçişi yaptık. Hem kimyasal grupları hem de film gruplarında termin açısından da zorluk çekiyoruz. Piyasanın gidişatı ve zam artışlarını öngörerek stoklu çalışma yoluna gittik. Bunun için de fiyat geçişlerini kademeli olarak yapmaktayız. Zam artışından kaynaklı öngörümüzle stoklunun önüne güçlü bir bağlantı yaptık ve buna finansman ayırdık. Bu sayede kademeli geçişi sağlayabildik. Toptan ve fabrika kısımlarında satılan bant ve jumbo bobin gruplarında müşterilerimizi olabildiğince desteklemekteyiz" dedi.

Hammaddedeki zam artışlarının sektörü daha fazla olumsuz etkilenmemesi ve üretim kapasitesini artırması noktasında düzenlemeye gidilmesini talep eden Arslan, "Sektöre girişimizden bu yana ürün kalitemiz ile ciddi bir ivme yakaladık. Yeni yatırımlarımız ile birlikte kapasitemizi yüzde 50 oranda artırdık. Fakat hammaddede yaşanan zam artışları üretim artışının önünde büyük bir engel. Bizler, üretim yaparak ülkemizin dışa bağımlılığını en aza indirmeye gayret gösteriyoruz. Sektörümüzün önünün açılması için hammaddede yaşanan zam artışlarının daha makul seviyelerde tutulması bizlerin daha fazla üretim yapmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.