Novovoronej 2 NGS'nin 2. ünitesi tam kapasiteye ulaştı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya'daki referans santrali Novovoronej 2 NGS'nin yenilikçi teknolojiyle yapımı tamamlanan 2'nci ünitesinin reaktörü, 31 Temmuz 2019 tarihinde saat 19.23'te ilk defa projede öngörülen kapasiteyle çalışmaya başladı.

Novovoronej NGS Müdür Vekili Sergey Vitkovskiy, gelişmeyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Bir dönüm noktası olan bu olay, takvime ve deneme işletim programına uygun bir şekilde gerçekleşti. Kapsamlı ölçüm programını yüzde 90 kapasiteyle başarıyla tamamladık. Ölçümler neticesinde enerji ünitesinin istikrarlı, güvenli ve emniyetli bir şekilde çalıştığını gördük. Ünitenin reaktörü, türbini, jeneratörü ve enerji çıkış devresi bakımından bütün değerler işletim normlarına bütünüyle uygundur.”

İki ay zarfında uzmanlar reaktör tesisinin kapasitesini başarılı bir şekilde kademeli olarak arttırmayı başardılar. Donanım testleri, yüzde 40, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 90 kapasitelerde gerçekleştirildi. Kapasitenin yüzde 100'e çıkarılması da normal çalışma düzeni içinde gerçekleştirildi. Farklı çalışma düzenleri içinde donanımın çalışmasında herhangi bir aksaklığa rastlanmadı.

Yüzde 100 kapasiteye çıkma aşaması, yaklaşık iki ay süren 100'e yakın farklı test ve ölçümlerin yapılmasını öngörüyor. Akabinde 15 günlük nihai test programı devreye girecek. Bunun tamamlanması ise yeni enerji ünitesinin donanımlarının ve teknik sistemlerinin projeye tamamen uyumlu bir şekilde çalıştığını teyit edecek. Bundan sonra güç ünitesi hizmete alınacak. Bunun da 2019'un sonlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor.