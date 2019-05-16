Novovoronej NGS 2'nin yenilikçi 2 No'lu güç ünitesi şebeke ile senkronize edildi ve 240 MW kapasiteye ulaştı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin Rusya'daki referans santrali Novovoronej NGS 2'nin 2 numaralı güç ünitesinin enerji başlangıcı, 1 Mayıs 2019'da gerçekleşti. Yenilikçi VVER-1200 '3+' nesil reaktörlü güç ünitesi, şebeke ile senkronize edilerek 240 MW kapasiteye ulaştı.

Novovoronej NGS 2'nin 2 numaralı güç ünitesi, daha önce türbin çalıştırılarak açık devrede çalışması test edilmişti. Çeşitli ekipmanları test eden uzmanlar, ayrıca farklı kapasite seviyelerinde geniş test ve kontroller de gerçekleştirdi. Bir diğer ifadeyle, güç ünitesinin daha sonraki çalışmaları sırasında güvenilirliğini ve emniyetini doğrulamak için gerekli tüm faaliyetler gerçekleştirildi.

Novovoronej NGS-2'nin 2 numaralı güç ünitesi, Rusya'da inşa edilen bu tip güç ünitelerinin üçüncüsü olarak dikkat çekiyor. Buna benzer güç ünitelerinin ilki olan Novovoronej NGS-2'nin 1 No'lu güç ünitesi 2016'da devreye girdi. Bugün itibarıyla bu ünite, işletmeye alınma tarihinden itibaren 18,3 milyar kWh elektrik üretti. İkincisi ise 2017'de Leningrad NGS-2'de devreye alınmıştı.

Rosatom'un Operasyon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve ASE A.Ş. Genel Müdürü Alexander Lokshin, “Novovoronej NGS-2'nin ikinci güç ünitesi ilk defa ülkemizin elektrik şebekesine dahil edildi ve ürettiği ilk kilovat saatlik elektriği iletti. Bu binlerce profesyonel ekibin ve yüzlerce organizasyonun uzun süreli ve verimli çalışmaları sayesinde mümkün olan önemli bir olaydır. Üniteyi ticari işletmeye almadan önce hala önemli miktarda çalışmaların yapılması gerekiyor, ancak bugün bile genel olarak '3+' nesil nükleer güç santrali olan Novovoronej NGS-2 projesinin başarısından söz edebiliriz” dedi.

Rosenergoatom Genel Müdürü, Yapım Başkan Yardımcısı Andrei Petrov ise “Novovoronej NGS-2'nin ikinci güç ünitesinin devreye alınması planlanandan 12 gün önce gerçekleşti. Güç ünitesi şebekeye bağlandıktan sonra yüzde 100'lük nominal kapasitesine aşamalı bir artırımı öngören, deneysel pilot üretim programı başlatılacaktır. Aralık 2019'da Novovoronej NGS-2'nin 2 numaralı güç ünitesini işletmeye almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.