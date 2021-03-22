Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Akkuyu Nükleer Santrali elektrik iletim hatlarının geçtiği bölgelerde yangına dayanıklı biberiye ve defne fidanları dikildi.

İlçede Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, ilçe protokolü, gaziler ve çevre okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla Akkuyu Nükleer Santrali elektrik iletim hattının geçtiği Kösbucağı bölgesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte yangına dayanıklı türlerden olan biberiye ve defneden oluşan 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik öncesinde bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Bugün burada Akkuyu'dan gelip Mersin'e doğru giden enerji nakil hattı üzerinde daha önce tıraşlama kesim yaptık. Şimdi beraber biberiyle ve defne fidanı dikeceğiz. Biberiyeyi daha sonra ihale yoluyla satıyoruz. Daha sonra firmalar, vatandaşlarımız bu biberiyeden toplayıp, biberiye yağı ve odun işi ürünler satarak bir katma değer sağlıyorlar. Vatandaşlarımız bundan gelir elde ediyor" dedi.

Mersin Muharip Gaziler Derneği Erdemli Temsilcisi Hamdi Taşyaran, "Gaziler adına diktiğimiz fidanların memleketimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ağaçlandırma kampanyası başlatan orman işletme müdürlüğüne teşekkür ederek, "Bu fidanların geleceği gibi memleketimizin geleceği de sağlam, güçlü ve sonsuz olur" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Bölgede fidan dikim çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.