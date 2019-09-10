Nükleer santral çevresinde yaşayan halk, nükleer enerjiye 'evet' diyor

Rusya'da yapılan bir araştırma, nükleer enerji ile bazı ön yargıların yıkılmasına neden oldu. Nükleer santral çevresinde yaşayan halkın elektrik üretiminde tercihini nükleer enerjiden yana kullandığı ortaya çıktı.

Nükleer santrallere yakın 60 şehirde 10 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, 'geleceğin enerji kaynaklarının hangileri olacağını düşünüyorsunuz?' sorusuna, 'nükleer enerji' ve 'alternatif enerji' cevabı verildi. Nükleer santralin çok yakınında yaşama deneyimine sahip insanların, nükleer enerjinin avantajlarını daha net ifade etmeleri ise araştırmadaki çarpıcı sonuçlarından biri oldu. Halk, ankette bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi için de nükleer güç santrallerine 'evet' dedi.

Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) referans santrali olan Novovoronej NGS'nin bulunduğu Voronej bölgesinde destek oranı yüzde 75'e ulaşırken, bazı şehirlerde nükleer santrallere destek oranının yüzde 98,5'a kadar çıktığı kaydedildi.

Bölge sakinlerinin neredeyse bütününün onayını aldı

Küresel faciaların, sellerin, kuraklıkların ve orman yangınlarının sayıları artarken, iklim krizi neredeyse tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Küresel ısınma ile mücadelede enerji üretim tercihleri ise daha fazla tartışılıyor. Küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması için 'temiz ve güvenli enerji kaynağı' olarak nükleer enerjinin önemli araçlardan biri olduğuna dikkat çeken uzmanların yanı sıra, temiz enerji olup olmadığı, bulunduğu bölgeye sosyal ve ekonomik kalkınma sağlayıp sağlamadığı tartışmaları da devam ediyor. Rusya'da NGS'lerin bulunduğu bölgelerde ‘ElaNKom' araştırma şirketi tarafından yapılan geniş kapsamlı bir sosyolojik araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, nükleer santralin bulunduğu şehirde ve çevresindeki şehirlerde yaşayanların neredeyse tümü, nükleer enerji kullanımını onaylıyor.

Bu yıl mart ve nisan aylarında yapılan ankete Leningrad, Rostov, Murmansk, Saratov, Tver, Smolensk, Voronej, Kursk, Sverdlovsk ve Kaliningrad bölgelerindeki 60 şehirde toplam 10 bin kişi katıldı. Araştırma ile bölge sakinlerinin nükleer sanayiye bakış açıları ve kendi bölgelerinde bulunan NGS'lerin faaliyetlerine karşı tutumları araştırıldı. Raporda, çeşitli bölgelerde nükleer enerji ile ilgili algıda oransal farklılıklar ortaya çıkarken, genel olarak nükleer enerjiye dair pozitif destekleme eğilimi gözlendi. Sonuçlara göre, bölge nüfusu nükleer sanayinin gelişimini destekliyor ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi için yüksek öneme sahip olduğuna inanıyor.

Santralin yakınındaki halk, daha fazla destekliyor

Araştırmada, santralin bulunduğu bitişik şehirlerinin neredeyse tüm sakinlerinin, nükleer enerjinin kullanımını bölge şehirlerindeki yaşayanlardan daha fazla desteklemesi, “Bu, nükleer santrallerin komşu şehirlerinde, kişisel deneyime sahip insanların, yaşamlarını bağladıkları nükleer enerjinin avantajlarını görebilecekleri gerçeğiyle açıklanmaktadır. Temsil edilen tüm bölgelerde, ankete katılanların yarısından fazlasının, nükleer enerji santrali bulunmayan diğer alanlara göre, nükleer enerji santrali bulunduğunu daha büyük bir avantaj olarak kabul etmeleri önemli bir durumdur. Santrale komşu olan şehirlerde ise bu rakam yüzde 60-70'i aştı' değerlendirmesiyle açıklandı. Rusya'da nükleer enerji kullanımını destekleyenlerin bölgelere göre dağılımı ise şöyle oldu; "Voronej bölgesi yüzde 75,3 (Novovoronej şehri yüzde 72,6), Kaliningrad bölgesi yüzde 59 (Neman şehri yüzde 88.1), Kursk bölgesi yüzde 61,9 (Kurçatov şehri yüzde 81,1), Leningrad bölgesi yüzde 76,5 (Sosnovy Bor şehri yüzde 84,8), Murmansk bölgesi yüzde 76,5 (Polyarny Zori şehri yüzde 98,5), Rostov bölgesi yüzde 69,2 (Volgodonsk şehri yüzde 66,6), Saratov bölgesi yüzde 68,7 (Balakovo şehri yüzde 78,8), Sverdlovsk bölgesi yüzde 62.7 (Zarechny şehri yüzde 97.3), Smolensk bölgesi yüzde 80 (Desnogorsk şehri yüzde 92,3), Tver bölgesi yüzde 70.7 (Udomlya şehri yüzde 88.6)"

“Sosnovy Bor, hem istihdam hem de eğitim açısından cazibe merkezi haline geldi"

Nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin nükleer enerjiyi desteklediği ortaya çıkan Sosnovy Bor şehrinin Merkez İdari Yönetim Başkanı Mikhail Voronkov, Leningrad Nükleer Santrali ile neredeyse 45 yıldır yan yana yaşadıklarını vurgulayarak, NGS'nin bölgeye katkısını şu sözlerle anlattı: “Yerli halkın büyük çoğunluğu Leningrad Nükleer Santrali'nde çalışıyor veya bu santralin işletilmesiyle ilgili farklı işletmelerde istihdam ediliyor. Geçen yıl şehrimiz 45. yıl dönümünü kutladı ve şehrimizde artık ikinci nesil var. Tabii ki nükleer sanayi geliştikçe ve şehir geliştirildikçe sosyal tesisler alanında da büyük gelişmeler oldu. Belediyenin de şehirde yaşayan insanların da en büyük geliri nükleer santralden elde ediliyor. Buraya yerel halk ve St. Petersburg'dan gelenler var. İnsanlar şehrimizde tatil yapıyorlar. Burada maaşlar St. Petersburg'dan daha yüksek. Sosnovy Bor olarak gençlerin göz bebeği olmaya devam ediyoruz. Onlar için hem eğitim hem de istihdam açısından tam bir cazibe merkeziyiz.”

Akkuyu'nun referans santralinin bulunduğu bölgen de 'evet'

Rosatom tarafından Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu NGS'nin Rusya'daki ikiz kardeşi olarak nitelendirilen Novovoronej-2 NGS'nin kurulduğu Voronej bölgesinde de halkın yüzde 75.3'ü nükleer enerjiye 'evet' dedi. Nüfusu yaklaşık 2,5 milyon olan bölgenin elektrik ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan santral, Novovoronej şehrinin ısınma ihtiyacının da yüzde 50'sini sağlıyor. Santral ayrıca bölgedeki binlerce kişiye de istihdam olanağı oluşturuyor.