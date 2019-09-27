Obezite ile mücadelede ameliyatlı çözüm

Dr. Erdal Cücük, obezite hastalarının mide küçültme ameliyatı olabileceğini söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Dr. Erdal Cücük, son zamanlarda popülaritesi artan ve günümüzde de bir hayli fazla tercih edilen kilo verme yöntemi olan ve obezite sorununu ortadan kaldırabilmek için gerçekleştirilen 'mide küçültme ameliyatı' ile açıklamalarda bulundu.

“Mide küçültme ameliyatı fazla kilo ve obezite sorunu yaşayan kişilerin diyet, spor veya ilaç tedavisi uygulamasına rağmen tatmin edici sonuç alınamadığında uygulanan bir yöntemdir” diyen Cücük, “Mide uzunlamasına kesilip, yüzde 80-90'ı bu ameliyat kapalı (laparoskopik) yöntemle yapılır. Operasyon yaklaşık 2 saat sürmektedir” dedi.

Ameliyat sonrasında midenin küçüldüğünü söyleyen Cücük, “Mide küçüldüğü için az miktarda yemek yendiğinden doygunluk hissi yaşanır. İştah azalır, böylece hızlı kilo verilir. Operasyon sonrası hastalar, doktorun yönlendirmelerine uyarsa yaklaşık bir yıl sonra yüzde 40-70 arası kilo verir. Bu yöntemle 2 binin üzerinde hastanın midesini küçülttük. Herhangi bir sorun bu güne kadar olmadı. Hastaların çoğunda operasyon sonrası nerdeyse hiç ağrı olmamaktadır. Tamamı 24 saat geçmeden kendi başlarına yürüyebilmektedir Bazı hastalarda ise sadece birkaç saat süren ve rahatsız etmeyen düzeyde ağrı hissettiğini, onun da ilk günün sonunda geçtiği söylenmektedir” diye konuştu.

Mide küçültme ameliyatının hangi durumlarda yapılması gerektiği hususunda bilgiler verin Cücük, şöyle devam etti; "Obezite operasyonunun fazla kilolu hastalar için belirlediği şartlar olsa dahi, mide küçültme ameliyatları herkese göre değildir. Vücut kitle endeksi 35 ya da üzeri olan, aynı zamanda obezitenin sebep olduğu şeker hastalığı, aşırı tansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, kireçlenme, kolesterol yüksekliği, sindirim sistemi problemleri ve kalp hastalıkları gibi diğer hastalıkları bulunan kişiler için uygundur. 15-70 yaş arası olup en az 3 yıllık obezite sorunu olan hastalara bu operasyon yapılabilir.”