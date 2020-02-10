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Öğrenciler bakkalın veresiye defterini satın aldı

Mersin’in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında bir bakkalın veresiye defteri satın aldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında bir bakkalın veresiye defteri satın aldı.


Ortaköy Hidayet Sinanoğlu Okulu öğrencileri “Bir Okul Bir Ekol” projesi kapsamında "yardımlaşma" temasını seçerek projenin ilk adımını Emirşah Mahallesindeki bakkal dükkanında gerçekleştirdi. Öğrenciler, mahalledeki bakkalın veresiye defterini alarak borcu olanların borçlarını kapattı.


Okul müdürü Hasan Asa, “İhtiyacı olan kişilerin mahalle bakkalındaki borçlarını ödeyerek atalarımızdan kalan “Zimem Defteri” geleneğini Ortaköy Hidayet Sinanoğlu Okulu olarak kendi çapımızda uygulamaya çalışıyoruz. Emeği geçen tüm öğretmenlerime, öğrencilerime ve velilerime teşekkür ederim” dedi.


Bakkal dükkanı sahibi de projeyi gerçekleştiren öğrencileri tebrik etti.

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