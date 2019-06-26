İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençlerin Çanakkale ruhunu hissetmesi ve milli bilinç oluşması amacıyla lise öğrencilerine yönelik Çanakkale kamp programı düzenlendiği bildirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17-20 Haziran tarihleri arasında yapılan program kapsamında, Mersin, Gaziantep, Giresun, Kocaeli, Samsun, Sivas ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerinden katılan 297 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Eceabat ilçesinde yer alan kamp merkezinde konaklayarak, çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetlere katıldı. Öğrenciler ayrıca, profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale il merkezi, Truva, Asos, Eceabat gibi tarihi yerler dışında şehitliği gezdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.