Öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17-20 Haziran tarihleri arasında yapılan program kapsamında, Mersin, Gaziantep, Giresun, Kocaeli, Samsun, Sivas ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerinden katılan 297 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Eceabat ilçesinde yer alan kamp merkezinde konaklayarak, çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetlere katıldı. Öğrenciler ayrıca, profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale il merkezi, Truva, Asos, Eceabat gibi tarihi yerler dışında şehitliği gezdi.