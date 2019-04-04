Öğrenciler 'güvenli internet' konusunda bilgilendirildi

Mersin'de orta ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerlerde, 'Güvenli internet erişimi, sosyal medya ve internet bağımlılığı' konularında eğitim verildiği bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, her geçen gün hızla büyüyen internet dünyasının sınırları tanımlanamayan, kuralları konamayan bir platform olarak insanlara kendisini ve düşüncesini serbestçe ifade etme imkânı tanıdığı, internet üzerinden alışveriş yapıldığı ve özel hayatın paylaşılması gibi birçok olanağı da sağladığı belirtilerek, tüm bunların olumlu ve olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiği vurgulandı.

Bu nedenle internet kullanımına bağlı olumsuz sonuçları bertaraf etmek, gelişim çağında bulunan çocukların kötü alışkanlıklar ve durumlardan korunması amacıyla, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mersin'deki orta ve lise öğrencilerine yönelik, 'Güvenli internet erişimi, sosyal medya ve internet bağımlılığı' konularında eğitim seminerleri düzenlendiği belirtildi.

10 Aralık 2018 ile 28 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen seminerlerde, 7 bin 205 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedildi.