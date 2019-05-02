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Öğrenciler içmesuyu arıtma tesisini inceledi

Tarsus Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisini yerinde inceledi.

Tarsus Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisini yerinde inceledi.


Tesis yetkilileri tarafından bilgilendirilen öğrenciler, Mersin'in ve Tarsus'un içmesuyu ihtiyacını karşılayan Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisini yerinde görerek bilgi sahibi oldular. Öğrenciler, Mersin'de kullanılan içme suyunun arıtma aşamalarını, su temini açısından tesisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler aldılar.


MESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, aynı zamanda öğrencilere su tasarrufu ile ilgili bilgiler de verdiler. Tarsus Özel Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrenciler, böyle bir tesisi gezmelerinde kendilerine imkan sağlayan MESKİ'ye teşekkür ettiler.

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