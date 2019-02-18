Öğrenciler, İŞKUR ile meslekleri öğreniyor

Mersin İŞKUR, iş arayan ve işverenlere yönelik hizmetlerinin yanı sıra meslek seçme aşamasında olan öğrencilere yönelik seminerlere de devam ediyor. Mersin İŞKUR bünyesinde çalışan iş ve meslek danışmanları tarafından gerçekleştirilen seminerlerde doğru meslek seçmenin önemi vurgulanıyor.

Bu çerçevede, Mezitli Muhittin Develi Ortaokulunda 250 öğrenciye yönelik seminer gerçekleştirildi. Seminerde iş ve meslek danışmanları tarafından “meslek nedir, iş nedir, neden doğru meslek seçilmeli, yanlış meslek seçiminin doğurduğu olumsuz sonuçları, mesleklerin eğitim kriterleri, İŞKUR'un meslek seçimine yönelik hizmetleri” konularında öğrencilere bilgiler verildi.

Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, seminerlerle ilgili yaptığı açıklamada, meslek seçme aşamasında olan öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Kutlu, sadece seminerlerle değil, meslek danışmanlığı hizmeti ile de Mersin İŞKUR danışmanlarının öğrencilerle birebir görüşme yaparak, öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.