Öğrenciler, "kurtuluş" için koştu

Mersin'in Tarsus ilçesinden düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında okullararası kurtuluş koşusu düzenlendi.

Tarsus Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen koşuya toplam 435 öğrenci katıldı.

Yarışmaların startını Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy'un verdiği Küçük, Yıldız ve Genç kategorisinde düzenlenen ve Atatürk Bulvarı üzerinde başlayan koşular Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Müsabakalar sonucunda, 3 km genç erkeklerde Bayram Ekinci birinci, Mehmet Akif Altun ikinci, Emirhan Gönül üçüncü olurken okul sıralaması, Anadolu İmam Hatip birinci, Eshab-ı Kehf MTAL ikinci ve Cumhuriyet Mesleki ve Teknik okulu üçüncülüğü aldı. 2 km. kızlarda ise, Gizem Buse Can birinci, Songül Dikeç ikinci ve Meryem Selen Duman üçüncü oldular. Kızlarda okul sıralaması ise Adile Onbaşı birinci, Umut Sami ikinci ve Zühtü Günaştı Anadolu Lisesi üçüncü şeklinde oldu. 1.5 km Yıldız kızlarda ise Müge Etyemez birinci, Dilber İnal ikinci, Yeter Gül Gilik üçüncü oldu. Yıldız kızlar okul sıralaması Ali Oksal Orta Okulu birinci, Karadiken Orta okulu ikinci ve Emine Boro Orta okulu üçüncü oldu. Yıldız Erkeklerde Emre Çaktur birinci, Caner Boz ikinci, Beytullah Keçikıçlı şeklinde oldu. Yıldız Erkekler okul sıralaması Ali Oksal Orta Okulu birinci, Mehmet Akif Ersoy ikinci, İstemihan Talay Yatılı Bölge Orta Okulu üçüncü şeklinde sıralandı. Küçük Erkeklerde 1200 metrede Veysel Uflaz birinci, Berkay Yakar ikinci, Medet Çaktur üçüncü oldu. Okul sıralaması ise Mehmet Akif Ersoy birinci, Ali Oksal ikinci, Zekeriya Çayan Orta Okulu üçüncü şeklide oldu. Küçük kızlar 1200 m.'de Ayşenur Rüzgar birinci, Emine Begüm Erpolar ikinci ve Simge Aslan üçüncü oldu. Okul sıralaması İstemihan Talay birinci, Şehit Ömer Kara ikinci, 100. Yıl Ortaokulu üçüncü oldu.