Öğrenciler polis haftasını kutladı

Mersin'de Pirireis İlkokulu öğrencileri yaptıkları gösteriyle '10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "40 yıldır polis haftası kutluyorum. Kutladığım en güzel polis haftası oldu" dedi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Pirireis İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler giydikleri polis kıyafetleriyle dikkat çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Ardından Pirireis İlkokulu folklor ekibi tarafından yöresel halk oyunları sergilendi. Bir çok polis memuru gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Şahne, 40 yıldır polis haftası etkinliklerine katıldığını ancak en güzel etkinliği bugün yaşadığını vurguladı. Öğrencilere hazırladığı gösterilerden dolayı teşekkür eden Şahne, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi minnetle anarken ruhları şad olsun diyorum. Sevgili çocuklar; geleceğimiz sizlersiniz, geleceğimizin mimarları da çok değerli öğretmenlerimiz. Bugünü hazırlayan öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Sizlerin de ufkunuzun, bahtınızın açık olmasını diliyorum. İyi ki varsınız sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şahne, öğrencilere hediye verdi.