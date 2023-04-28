Öğrenciler sahneledikleri oyunla çevre ve ormanlara dikkat çekti

Mersin'de anaokulu öğrencileri, çevreye duyarlılığı göstermek ve orman yangınlarına dikkat çekmek için hazırladıkları oyunu sergiledi.

Erdemli ilçesinde Debi Çocuk Akademisi öğretmen ve öğrencileri, orman yangınlarına ve çevreye dikkat çekmek için 'Ömer'in Rüyası' isimli bir oyun hazırladı. Hazırlanan oyuna bir hafta süreyle çalışan öğrenciler, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde çok sayıda davetlinin katıldığı programda sahneye çıktı. Ormanda yapılan piknik sonrasında bırakılan mangal ateşinin yangına neden olduğu anlatılan oyunda, öğrenciler giydikleri kostümlerle doğayı, hayvanları ve alevleri canlandırdı. O anların bire bir anlatıldığı oyun sonunda doğa ve hayvanların yok olduğu izleyicilere anlatıldı.

Oyun sonunda ise, korkuyla uyanan Ömer'in yaşananların tamamen rüya olmasından dolayı duyduğu mutluluk yansıtıldı. İzleyiciler çevre duyarlılığını anlatan oyunu ayakta alkışladı.

Oyun sonrasında ise davetliler, öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemeleri ile hazırlanan sergiyi gezdi.