Öğrencilere çevre, deniz ve iklim eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE) iş birliğinde öğrencilere, ‘çevre, deniz ve iklim' eğitimleri veriliyor.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün konusunda uzman hocaları, araştırma görevlileri ve genç araştırmacıları tarafından verilen eğitimlerde, deniz farkındalığı kazandırmak ve korumak başta olmak üzere çocuklarda deniz bilincinin yüksek olması ve yaşadıkları gezegene sevgiyle yaklaşmaları, iklim değişikliği, insan kaynaklı küresel ısınma gibi konularda da farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Mayıs ayının sonuna kadar sürecek olan eğitimlerde çok sayıda öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim boyunca ulaşım, kumanya ve eğitim materyali desteği sağlayacağı kaydedildi. Temiz Akdeniz için bilgi ve bulmaca kitapçığı da öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi için hediye edildiği ifade edildi.

“Amacımız çevre, deniz ve iklim bilincini kazandırmak”

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışan Dr. Evrim Kalkan, eğitimi kısa süre önce kurulan ODTÜ İKLİM-Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında verdiklerini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile daha önce de çocuklara yönelik eğitim programı yaptıklarını aktaran Kalkan, “İklim merkezimiz kurulduktan sonra, çocuklara çevre, deniz ve iklim bilincini kazandırmak, onları bilimle buluşturmak ve biraz olsun hayatlarına dokunmak için bir araya gelmek istedik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile daha önce de bu çalışmaları yapmıştık. Yine benzer bir iş birliği yaptık” dedi.

Eğitimin içeriği ile ilgili detayları aktaran Kalkan, “İlk olarak çevre ve deniz nedir. Deniz canlıları nelerden oluşuyor gibi bilgilerin üzerinden geçiyoruz. İşin içine biraz oyun kattık. Hem denizleri ve denizde ne olduğunu öğrensinler, hem de oyun oynasınlar ve onlarda daha kalıcı bir iz bıraksın istedik. Daha sonra iklim meselesine giriyoruz. Deniz kirliliğinden, çöp probleminden bahsediyoruz. Biz yetişkinler yeterince sorumluluk alıp bir şeyleri değiştiremedik, ama çocuklara bunun bilincini ve farkındalığını kazandırmak ve bir şeyleri en azından gelecek nesiller üzerinden değiştirmek istiyoruz. Sonra eğlenceli bir deney aktivitemiz var. Orada küresel ısınma ile ilgili kimyasal tepkimelerin nasıl olduğu konusunda, eğlenceli 4-5 deneyden oluşan bir bölüm var. Ayrıca, çocuklara deniz koruma alanlarının önemini anlatabilmek ve farkındalık kazandırmak için de, burada her sene yaptığımız deniz kaplumbağaları izleme çalışmasını referans aldık. Onunla ilgili ne yapıyoruz, koruma faaliyetleri ne demek, nasıl olur, nasıl yapılır konularında interaktif şekilde bilgi veriyoruz” diye konuştu.

“Yaklaşık 250 öğrenciye eğitim vermiş olmayı planlıyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje Birimi'nde görev yapan Hacer Çabuk ise eğitim projesinin süreci hakkında bilgi vererek, " Burada çevre kirliliği, denizin korunması, denizin tanınması, deniz canlılarının tanınması ve deniz kirliliğini önlemek maksatlı öğrencilere eğitim vermeyi hedefliyoruz. Eğitimlerimiz Mayıs ayı sonuna kadar sürecek. Toplamda 10 hafta olarak belirledik. Bu sürecin sonunda yaklaşık 250 öğrenciye eğitim vermiş olmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

4. sınıf öğrencisi Bade Akgül, eğitimde önemli bilgiler öğrendiğini söyledi. Çevreyi korumak için elinden geleni yapacağını ifade eden Akgül, “Doğa bizim yaşam alanımız. Nasıl denizler balıkların yaşam alanıysa, doğa da bizim yaşam alanımız. Doğa olmazsa biz yaşayamayız” diye kaydetti.