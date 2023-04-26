Öğrencilere, 'Meslek Tanıtım Semineri'

Mersin'de büyükşehir belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde öğrenim gören öğrencilere yönelik, bilgi ve motivasyon sağlayan etkinlikler çerçevesinde, Meslek Tanıtım Semineri düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik, Meslek Tanıtım Semineri düzenlendi. Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen seminerde, alanında uzman kişiler tarafından mesleklerin içeriği ve alanları anlatıldı, öğrenciler de tercih etmeyi düşündükleri meslekler hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakaladı. Merkez, Tarsus, Erdemli ve Silifke kurs merkezi öğrencilerinin katıldığı seminerde, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde Rehber Öğretmen olarak görev yapan Gamze Özdemir, öğrencilere bölümlerin puan ve sıralaması gibi 2022 yılına ait sayısal verileri, meslekler için gereken nitelikler, okutulan dersler, çalışma alanları, mezunların kazandıkları unvanları anlattı. Ardından eczacı, diş hekimi, psikolog, mimar, avukat gibi meslek gruplarından uzmanlar, mesleki deneyimlerini ve kazanımlarını öğrencilerle paylaşarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

"Meslekler hakkında merak ettikleri şeyleri, mesleğin uzmanlarından öğrendiler"

Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, öğrencilere eğitim desteği vermenin yanı sıra rehberlik hizmetleri de verdiklerini belirterek, "Tarsus, Akdeniz, Halkkent, Erdemli ve Silifke YKS Kurs Merkezi öğrencilerimize, Meslek Tanıtım Semineri düzenledik. Burada, alanında uzman ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldik. Meslek odalarının temsilcileri, öğrencilerimizin merak ettiği sorulara cevap verdiler" dedi.

Yaklaşan sınav öncesi bu tür etkinliklerin çok daha önem kazandığına dikkat çeken Karakuş, "Etkinliğimiz öğrencilerimizin motivasyonlarını artırırken, merak ettikleri meslekleri uzmanlarından öğrendiler. Birebir görüşmelerin çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Meslek tanıtım seminerlerimizi, alanında uzman rehberlik birimimizle her yıl düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bundan sonra da sınav sürecinde, öğrencilerimizin motivasyonlarını artırıcı etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu etkinlikler bizim için çok yararlı"

Seminere katılan Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencilerinden Yasemin Tönde, bu tür etkinliklerin, kendilerine uygun meslek belirlemede oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Aklındaki soru işaretlerini seminer sayesinde giderdiğini kaydeden Tönde, "Ben hemşirelik istiyorum. İstediğim meslek hakkında, bazı tereddütlerim vardı. Burada hemşireliğin hem artılarını hem eksilerini gördüm. Son aylardayız ve motivemiz düşüyor. Fakat bu seminer sayesinde, daha motive bir şekilde son düzlüğü halledebileceğimi düşünüyorum. Bu etkinlikler sürekli yapılıyor ve bizim sürekli dinç kalmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.