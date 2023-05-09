İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilere orman yangınları eğitimi verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 400 öğrenciye yönelik orman yangınları konusunda bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.


Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse ve işletme müdürlüğü teknik elemanları tarafından Tarsus Yenice Atatürk Anaokulu, Çağlayan İsmail Dinç Ortaokulu, Sabri Acem Ortaokulu ve Ayşe Mirici Ortaokulu öğrencilerinden oluşan yaklaşık 400 öğrenciye, ağaç sevgisi ve ormanların önemi konusunda bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu çerçevede, ormanların faydaları ve ormanların devamlılığını tehlikeye sokan orman yangınları konusunda, bilgilendirme amacıyla orman yangınları eğitimi verildi.


Eğitim sonunda öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

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