Öğrencilerin hazırladıkları ürünler görücüye çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım lisesi öğrencilerinin hazırladığı ürünler tanıtıldı.

Erdemli ilçesinde, tarım lisesi olarak eğitim veren Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesinde hazırladıkları ürünleri görücüye çıkardı. Bir gurup öğretmen ve öğrenci ilçe merkezinde okullarının tanıtımını yaptı, açılan stantta da hazırladıkları ürünlerle ilgili bilgi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün de katılımıyla Erdemli Hükümet Konağı önünde açılan stant vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Okullarını ve ortaya koydukları ürünlerin tanıtımını yaptıklarını belirten Okul müdürü Mehmet Tekin,"Okulumuz tarım alanında eğitim veren bir kurum. 150 öğrencisi bulunan yatılı bir okuluz. Bünyemizde aynı zamanda özel eğitim öğrencilerimizde bulunmaktadır. Bugün burada hem okulumuz öğrencileri tarafından üretilen ürünleri sergilemek, hem de bünyemizde özel eğitim öğrencilerinin bulunmasından dolayı Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek anlamında ilçe kaymakamlığı önünde bu ürünlerimizi sergilemekteyiz" dedi.

Okul bünyesinde üretilen ürünlerle ilgili bilgi de veren Tekin, "Okulumuzda zeytinyağı, nar ekşisi, kantaron yağı, lavanta ve lavanta yağı üretilmekte. Bu ürünlerimiz öğrencilerimiz tarafından üretilmekte. Onların el emeği. Amacımız da hem tarımı sevdirmek, tarım alanında eğitim vermek, üretmiş oldukları ürünleri de halkımıza tanıtmaktır" diye konuştu.