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Öğrencilerin yardımına belediye ekipleri koştu

Mersin’in Mut ilçesinde kar dolaysıyla kapanan yollarda mahsur kalan öğrencilerin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Mersin'in Mut ilçesinde kar dolaysıyla kapanan yollarda mahsur kalan öğrencilerin imdadına belediye ekipleri yetişti.


İki gündür yoğun bir şekilde yüksek kesimlere yağan kardan dolayı Çatalharman, Kurtuluş, Diştaş ve Alahan Mahalle yollarında mahsur kalan öğrenciler, Mut Belediye ekipleri tarafından kurtarılarak okullarına ulaştırıldı.


Mut Belediyesi olarak 24 saat vatandaşın emrinde olduklarını ifade eden Başkan Nebi Yılmaz, “Çatalharman, Kurtuluş, Diştaş ve Alahan mahallerinden okullarına servisle giderken yolda mahsur kaldıkları ihbarı üzerine öğrencilere anında ulaşılarak yardımcı olduk. Okullarına ulaşmaları için iş makineleri ile birlikte yol kardan temizlenerek öğrencilerin okullarına ulaşması sağlandı. Mut Belediyesi olarak 24 saat vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

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