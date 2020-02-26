İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenim taksitlerinin 4'üncüsü ve Halk Kart şubat ayı tutarları yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin öğrenim yardımının 4’üncü taksiti ile Halk Kart sahiplerinin şubat ayı tutarlarını hesaplarına yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin öğrenim yardımının 4'üncü taksiti ile Halk Kart sahiplerinin şubat ayı tutarlarını hesaplarına yatırdı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamayla göre, 7 bin 379 öğrencinin faydalandığı öğrenim yardımının 200 TL'lik dördüncü taksiti, öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Öğrencilerin hesaplarına toplam 1 milyon 475,8 bin TL aktarıldı.


Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yanı sıra Halk Kart sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Kart projesinin şubat ayı tutarı da hesaplara yatırıldı. 7 bin 935 ihtiyaç sahibinin yararlandığı Halk Kartlara şubat ayı için yaklaşık 1 milyon TL yüklendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.