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Öğrenim taksitlerinin ikincisi yattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bin liradan, bin 250 liraya çıkarılan öğrenim yardımının 200 liralık ikinci taksitini üniversite öğrencilerinin hesabına yatırdı.


2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 7 bin 200 üniversite öğrencisine yapılacak olan bin 250 TL'lik öğrenim yardımının ilk taksiti olan 250 TL'lik tutar, geçtiğimiz ay öğrencilerin hesabına yatırılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılına girmeye günler kala 200 liralık ikinci taksiti de öğrencilerin hesabına yatırdı. Yeni yıla girmeden yatırılan öğrenim yardımlarının ikinci taksiti öğrencilere yeni yıl hediyesi gibi oldu.

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